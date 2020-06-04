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Укргазбанк видав першу
іпотеку під 8,8% річних

Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:11

Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні державний Укргазбанк запустив всеукраїнську програму доступного іпотечного кредитування під 8,8% річних і нею вже скористалися перші позичальники.

Дивися повний текст Укргазбанк видав першу іпотеку під 8,8% річних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 00:14

Только на сайте укргазбанка 14,99
mehtrpa
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:46

8,8 - только на первый год кредитования

Наперсточники из укргазбанк (да и других недобанков тоже) :))
demon0983886848
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