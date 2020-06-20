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Голова НБУ Яків Смолій
подав у відставку "через...

Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку "через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:11

Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку "через...

Пропонуємо до обговорення:
Голова НБУ Яків Смолій подав на ім'я президента України Володимира Зеленського заяву про відставку «за власним бажанням».

Дивися повний текст Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку \"через політичний тиск\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:11

Слава зеленым идиотам
galantus79
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:14

Re: Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку

как раз место для лысого освободилось...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:17

Re: Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку

А теперь, пристегните ремни
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:29

к***а, це не добре :(
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:20

Он что - глава ФРС? Это не имеет никакого значения.
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:33

  De Bil написав:Он что - глава ФРС? Это не имеет никакого значения.


"Какая разніца" :!: :?: ©
prdoon1
 
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