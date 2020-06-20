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Голова НБУ Яків Смолій
подав у відставку "через...

Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку "через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:51

Шикарно, скоро всі матимемо багато гривень, гроші треба про надрукувати.
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:43

тупо сбежал)))
luckymix
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