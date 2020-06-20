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Голова НБУ Яків Смолій подав у відставку "через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:51
Шикарно, скоро всі матимемо багато гривень, гроші треба про надрукувати.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:43
тупо сбежал)))
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luckymix
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