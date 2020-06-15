Головною проблемою Національного банку України став не політичний тиск, а побудова комунікацій.
Дивися повний текст Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну проблему Нацбанку.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48
Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну проблему Нацбанку.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48
Бла бла бла. Уровень коммуникации - шикарный, таких отчётов, на сайте нбу, тяжело припомнить
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:52
Наверное потому, что НБУ - это абсолютно независимая институция, работающая автономно ...
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:04
mvi
так і є . Автономія зараз не в тренді. Усі мають скидатись в зелену казну.
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:30
Президент завжди казав, що НБУ незалежний? ухахахаха
"Ми дотиснемо банківську систему", - це відповідь на питання журналіста на прес конференції.
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:55
Re: Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:01
Проблеми з комунікаціями у Смолія? Який був головою правління Райффайзен Банк Аваль? Та невже? З депутатським середовищем, усіма цими няньками, весільними фотографами, клоунами та тамадами? У голови НБУ проблеми з комунікаціями з 95 кварталом. Якщо комусь смішно, то для мене це зріз суспільства, який вибудовує зараз наше сьогодення. І саме тому в нас є тільки два варіанти- поганий і дуже поганий. Майбутнє буде сірим та депресивним з такими проблемами. Смолій не просто керівник незалежної інституції, а оберіг і гарант гривні і відповідно наших гаманців. Бажаю виборцям зе захлинутися у цих зелених водах.
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:05
З коміком взагалі важко комунікувати. Хіба про запах шаурми з кіосків його столиці Москви.
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