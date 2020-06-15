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Не тиск і не політика: у
Зеленського озвучили головну...

Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48

Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...

Пропонуємо до обговорення:
Головною проблемою Національного банку України став не політичний тиск, а побудова комунікацій.

Дивися повний текст Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну проблему Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:48

Бла бла бла. Уровень коммуникации - шикарный, таких отчётов, на сайте нбу, тяжело припомнить
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:52

Наверное потому, что НБУ - это абсолютно независимая институция, работающая автономно ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:04

mvi
так і є :). Автономія зараз не в тренді. Усі мають скидатись в зелену казну.
halyapet
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:05

Головні досягнення НБУ за 100 днів трьома словами:
25 - 23 - 27
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:30

Президент завжди казав, що НБУ незалежний? ухахахаха
"Ми дотиснемо банківську систему", - це відповідь на питання журналіста на прес конференції.
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:55

Re: Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...

Пост чужой, но в тему:
  centurionus написав:Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:55

Д*б*лы зеленые
margo_aw88
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:01

Проблеми з комунікаціями у Смолія? Який був головою правління Райффайзен Банк Аваль? Та невже? З депутатським середовищем, усіма цими няньками, весільними фотографами, клоунами та тамадами? У голови НБУ проблеми з комунікаціями з 95 кварталом. Якщо комусь смішно, то для мене це зріз суспільства, який вибудовує зараз наше сьогодення. І саме тому в нас є тільки два варіанти- поганий і дуже поганий. Майбутнє буде сірим та депресивним з такими проблемами. Смолій не просто керівник незалежної інституції, а оберіг і гарант гривні і відповідно наших гаманців. Бажаю виборцям зе захлинутися у цих зелених водах.
Sonya
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:05

З коміком взагалі важко комунікувати. Хіба про запах шаурми з кіосків його столиці Москви.
espanol
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