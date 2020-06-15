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Не тиск і не політика: у
Зеленського озвучили головну...

Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:17

Ждем ДЕФОЛТ :) Поставят угодного бобика, который напечатает столько сколько пожелают.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:31

Яков Васильевич фигура 100% непубличная. Но публичные фигуры в его окружении, что Чурий, что Рожкова - токсичные. Ему эта возня просто надоела. Да и любой Центробанк независим в решениях, а не независим от страны, а у нас он не то чтобы автономен, но и в определенном смысле, вообще, был изолирован.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:32

А поясніть для чого автономному органу який досить непогано і без вас функціонує вибудовувати з вами якісь комунікації? Якщо вашими "вбросами" ви розраховуєте на ваших виборців, то їх стало трохи менше останнім часом.
vitalii_savisko
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