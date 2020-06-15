Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:17
Ждем ДЕФОЛТ :) Поставят угодного бобика, который напечатает столько сколько пожелают.
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:31
Яков Васильевич фигура 100% непубличная. Но публичные фигуры в его окружении, что Чурий, что Рожкова - токсичные. Ему эта возня просто надоела. Да и любой Центробанк независим в решениях, а не независим от страны, а у нас он не то чтобы автономен, но и в определенном смысле, вообще, был изолирован.
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:32
А поясніть для чого автономному органу який досить непогано і без вас функціонує вибудовувати з вами якісь комунікації? Якщо вашими "вбросами" ви розраховуєте на ваших виборців, то їх стало трохи менше останнім часом.
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