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Не тиск і не політика: у
Зеленського озвучили головну...

Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:31

Яков Васильевич фигура 100% непубличная. Но публичные фигуры в его окружении, что Чурий, что Рожкова - токсичные. Ему эта возня просто надоела. Да и любой Центробанк независим в решениях, а не независим от страны, а у нас он не то чтобы автономен, но и в определенном смысле, вообще, был изолирован.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:32

А поясніть для чого автономному органу який досить непогано і без вас функціонує вибудовувати з вами якісь комунікації? Якщо вашими "вбросами" ви розраховуєте на ваших виборців, то їх стало трохи менше останнім часом.
vitalii_savisko
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:19

Олежка Устенко ще той яловий звіздобол, який думає, що таким має бути голова НБУ. А основне претендує на це крісло.
servald2016
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:32

Зеуроды мутят воду чтобы скрыть свою полную де*** некомпетентность, люди чести и ума их бесят и от них они любыми способами избавляются.
slava19751975v
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:42

  mvi написав:Наверное потому, что НБУ - это абсолютно независимая институция, работающая автономно ...

независимая от кого или чего?
мои варианты:
1. от здравого смысла;
2. от государства Украина.
А этому старперу давно пора на выход. Единственный + от всей их деятельности (в т.ч. Гонтаревой) - это действия по привату.
  slava19751975v написав:Зеуроды мутят воду чтобы скрыть свою полную де*** некомпетентность, люди чести и ума их бесят и от них они любыми способами избавляются.

да, они абсолютно не компетентны. это сложно не заметить.
но про честь и ум у ручной собачки западных структур... смешно.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:14

    У меня только один вопрос к Зеленскому, после президентского срока он вернётся в 95 квартал?
    Там его шутки были уместнее и смешнее...!
    amorroma_amorroma
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:18

    Мало видосиков в фейсбуке и инстаграме, да и ищо в тик-ток надо было
    pogorelets
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:21

    В народе озвучили главную проблему Украины - Зеленский
    На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
    Серхио
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 20:12

    Коррумпирован будет любой глава НБУ,надо же как-то власть обслуживать,дело не в этом.Скорее всего,Смолий не одобрял эмиссию гривны,а она будет колоссальная в этом году,возможно в следующем тоже,это похоже на главную причину отставки.
    Scotch
     
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    Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:16

      amorroma_amorroma написав:У меня только один вопрос к Зеленскому, после президентского срока он вернётся в 95 квартал?
    Там его шутки были уместнее и смешнее...!

    Ил в потребление ШведсткоЙ компании?
    Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
    Kudrjavuy
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      #<12
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