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Не тиск і не політика: у
Зеленського озвучили головну...

Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:27

беня запхає свою людину в нацбанк і пустить гривню по пи** , купуйтк долари
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 01:53

Нац Банк как структура это коррупция так как есть основной признак- чиновник решает куда и кому ресурс идет.
Я все сказал
golllmax
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:17

Странно наблюдать такую шумиху из-за очередной сменьі картинки. Кто-то сильно перевозбудился?
slonslon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:21

На жаль, Зеленський навіть не розуміє в яку прірву він тягне країну, не продуманими, не професійними та сумнівними кроками, наближаючи до себе своїх друзів, партнерів Коломойського, агентів "расійського миру" та корупціонерів часів януковича. Ця не свідома робота Зеленського працює на розвал України.
Vadym2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:12

Re: Не тиск і не політика: у Зеленського озвучили головну...

Vadym2020 написав:На жаль, Зеленський навіть не розуміє в яку прірву він тягне країну, не продуманими, не професійними та сумнівними кроками, наближаючи до себе своїх друзів, партнерів Коломойського...
при любом Президент всегда льют на Беню, а вот Рыжий при любой власти как в масле и все про него молчат
GALeon
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