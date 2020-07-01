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Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс к 40?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:14
1 июля глава НБУ Яков Смолий, который возглавлял НБУ с марта 2018 года, подал в отставку, указав причиной "политическое давление"
Из-за отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Также, курс гривны на межбанковском валютном рынке на заметно снизился.
Чего ждать дальше? Как отставка отразится на курсе гривны и есть ли угрозы для макроэкономической стабильности в стране?Более детально:Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс?Подписывайтесь на Finance.ua
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Ірина_
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