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Отставка Смолия:
"прыгнет" ли курс к 40?

Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс к 40?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:14

Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс к 40?

1 июля глава НБУ Яков Смолий, который возглавлял НБУ с марта 2018 года, подал в отставку, указав причиной "политическое давление"

Из-за отставки Смолия Украина отменила размещение евробондов на $1,75 млрд. Также, курс гривны на межбанковском валютном рынке на заметно снизился.

Чего ждать дальше? Как отставка отразится на курсе гривны и есть ли угрозы для макроэкономической стабильности в стране?

Более детально:

Отставка Смолия: "прыгнет" ли курс?

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