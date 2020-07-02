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Шмигаль розповів, куди пішли
19 млрд грн, виділені на...

Шмигаль розповів, куди пішли 19 млрд грн, виділені на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:49

Шмигаль розповів, куди пішли 19 млрд грн, виділені на...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився інформацією, оприлюдненою міністром фінансів на засіданні уряду, щодо витрат коштів на боротьбу з Covid-19: більшу частину витратили на боротьбу з безробіттям.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, куди пішли 19 млрд грн, виділені на боротьбу з коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:49

откуда изначально взяли млрды на Ковид?
sal
 
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