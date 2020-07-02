|
|
|
Шмигаль розповів, куди пішли 19 млрд грн, виділені на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився інформацією, оприлюдненою міністром фінансів на засіданні уряду, щодо витрат коштів на боротьбу з Covid-19: більшу частину витратили на боротьбу з безробіттям.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, куди пішли 19 млрд грн, виділені на боротьбу з коронавірусом
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89068
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 08:49
откуда изначально взяли млрды на Ковид?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|