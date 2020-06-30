Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Зачем додумывать за главу минфина ? Главу минфина устраивает курс, заложенный в главный финансовый документ страны - Госбюджет на 2020 год. Он же вроде ясно об этом сказал.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:31
Зачем додумывать за главу минфина ? Главу минфина устраивает курс, заложенный в главный финансовый документ страны - Госбюджет на 2020 год. Он же вроде ясно об этом сказал.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:16
Я про те, що можна помножити курс на будь-яке число і буде більше гривень у бюджеті. Навіщо зупинятися на 30? Чи скільки там в бюджеті закладено.
Додано: Суб 04 лип, 2020 12:56
Одна з функцій грошей бути засобом заощадження та збереження вартості. Якщо отримавши зарплату ви думаєте, скільки витратити просто зараз, а скільки треба поміняти на долари до вечора, бо завтра буде інший курс і інші ціни, це, по-вашому, дає хоч якесь право на існування національної валюти? Та що розповідати, в 90-ті це все спостерігалося. Весело було? Як на мене, хіба що валютникам та виробникам цінників (їх треба щодня переклеювати, відповідно купляти нові).
Отже, пересічна людина має жити від зарплати до зарплати? А бізнес оновлювати ціни щодня? Чи може вже писати одразу ціни в доларах?
От пам'ятаю, пересічні зраділи, коли курс стрибнув з 8 до 30.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|