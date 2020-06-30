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Главу Мінфіну не влаштовує
низький курс долара

Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 15:11

  Миша-клиент написав:
  Амвросий написав:у денег нет функции сохранения стоимости. Основная функция денег - это мера стоимости и средство платежа.


Из курса экономики помню ЧЕТЫРЕ функции денег:
1. Средство платежа;
2. Мерило ценности;
3. Средство накопления (т.е., сбережения);
4. Средство образования сокровищ.


Вы видите где-то в этом списке сохранение стоимости?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:04

  Амвросий написав:
  qazzax написав:А от вжарити черговою девальвацією рядового українця , який отримує свій дохід в гривні... Да нє вопрос.

Тут вы не правы. За счет девальвации пойдет рост рабочих мест и рост зарплаты, который будет опережать рост цен. Если не хранить деньги, а сразу их тратить, то пересичным будет только выгода.

С 2008-го и всего за каких-то 12 лет курс гривны упал с 5 UAH / USD до 27.5 UAH / USD или в 5.5 раз. Зарплата в долларовом эквиваленте сильно выросла? Производство тоже увеличилось?
  Амвросий написав:Девальвация вжарит тех кто хранит крупные суммы гривны без движения или тех кто выдает кредиты. Бизнес и пересичные не пострадают, а наоборот выиграют. 8)

Ну конечно выиграют. Пересичные просто будут в эйфории от кредитов на жилье-авто под 25 - 30% годовых вместе с мелким, средним бизнесом и фермерством под тот же процент против кредитов под 3 - 6% годовых в зарубежных странах. Конкурентноспособность, однако 8)
  Амвросий написав:Но именно потому что девальвация выгодна бизнесу и пересичным, её врядли будут делать в ближайшее время.

Ага, особенно после карантина.
Ну-ка, кто там у нас все возможные поблажки получил в карантин, а кто по-полной отгреб :roll:
  Амвросий написав:Девальвация значительно урежет доходы олигархам.

Нет! Девальвация прикрывает их барыжничество, крысятничество и откровенное воровство.

1. “Золотая” руда. Как из страны выводятся миллиарды прибыли
Которые затем обратно ложатся в ОВГЗ под 8 - 10% годовых в валюте.

2. Смена руководства ГФС и коррупционные схемы на таможне Украины

Зображення

Поэтому минфинишка должен не о девале трындеть, а силовикам докладные писать насчет контрабанды и мутных экспортных схем.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:29

Re: Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

  Амвросий написав:Именно поэтому нужна плавная и стабильная девальвация. На небольшом уровне порядка 5-10% в год.

Полностью вас поддерживаю. Именно так и ни как иначе. А не дурдом, когда с курса 28 упал на 25, потом опять на 28 и снижение до 22, а потом опять в гору. Только когда доллар упал до 22 я не видел нигде снижения цен, даже повешение наблюдалось по некоторым позициям, но спекулянты заработали не хило.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:37

  Попаданец написав:
  Амвросий написав:Именно поэтому нужна плавная и стабильная девальвация. На небольшом уровне порядка 5-10% в год.

Полностью вас поддерживаю. Именно так и ни как иначе. А не дурдом, когда с курса 28 упал на 25, потом опять на 28 и снижение до 22, а потом опять в гору. Только когда доллар упал до 22 я не видел нигде снижения цен, даже повешение наблюдалось по некоторым позициям, но спекулянты заработали не хило.

Допустим.
Тогда с таким ежегодным девалом, какими должны быть проценты по вкладам, кредитам и ОВГЗ?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:41

Re: Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

  Амвросий написав:Это байки, которые рассказывают пропагандисты нанятые олигархами. Девальвация бьёт прежде всего по олигархам

Читаючи Ваші опуси, можна дійти тільки одного висновку: їх пише типовий байкар,а точніше, по вашому,типовий пропагандист найнятий олігархами,який просто відпрацьовує свої гонорари, за(с)ираючи мізки іншим.Тут, на жаль, таких "спєцов" чимало. Ви хоч зрозуміли про що сказав чиновник? Він ратує за девал. тільки для того, щоб виконати бюджет. Все, більш нічого. Ні про яке стимулювання виробництва, інвестиціі і т.д там не йдеться. Надрукують тонни нових асигнацій, виконають бюджет і чиновник ще на якийсь час збереже свою посаду,особливо не напружуючись якимись там реформами.... А Ви для чогось приплели сюди ревальвацію, меру стоимости, розмалювали як постраждають нещасні олігархи,як розбагатіють пролетарі розумової і фізичної праці. А як виросте ВВП -просто страшно й подумати.Чому ж тоді за 30 років такого успішного девалу, ВВП України на душу населення та середня зар.плата стали найнижчими в Європі і одними із найнижчих в країнах бувшого Союзу. Чому мільйони людей працюють в Європі, де чомусь немає такого успішного суцільного девалу, чому не створюються робочі місця, чому населення масово покидає країну, втікаючи, в тому числі, і від ваших стимулюючих девалів в більш. стабільні і більш прогнозовані країни?
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:05

  Аlександр написав:
  Попаданец написав:
  Амвросий написав:Именно поэтому нужна плавная и стабильная девальвация. На небольшом уровне порядка 5-10% в год.

Полностью вас поддерживаю. Именно так и ни как иначе. А не дурдом, когда с курса 28 упал на 25, потом опять на 28 и снижение до 22, а потом опять в гору. Только когда доллар упал до 22 я не видел нигде снижения цен, даже повешение наблюдалось по некоторым позициям, но спекулянты заработали не хило.

Допустим.
Тогда с таким ежегодным девалом, какими должны быть проценты по вкладам, кредитам и ОВГЗ?


проценты должны быть рыночными. Чем больше свободных денег в бакнковской системе, тем меньше проценты. И наоборот - чем меньше свободных денег, тем выше процент. Если искусственно занижать или завышать проценты это приведет к проблемам в экономике.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 23:20

  qazzax написав:Чому мільйони людей працюють в Європі, де чомусь немає такого успішного суцільного девалу, чому не створюються робочі місця, чому населення масово покидає країну, втікаючи, в тому числі, і від ваших стимулюючих девалів в більш. стабільні і більш прогнозовані країни?


Я предлагаю стабильную плавную девальвацию в небольших пределах. У нас такого нет. Вместо этого у нас идет ревальвация с внезапными многократными девалами.

Население бежит в Европу от огромных налогов и отсутствия рабочих мест. Всё это является следствием отсутствия плавной девальвации в разумных рамках (5-10% в год) и прогнозируемости экономики.

При ревальвации организовывать рабочие места не выгодно. Владельцу крупного капитала выгоднее просто держать деньги в мешке или вложить их в государственный долг под видом "иностранных инвесторов" и сидеть наблюдать как его капитал выраженный в долларах увеличивается как на дрожжах без какой-либо деятельности.

Зачем владельцу крупного капитала вкладывать его в бизнес повышая ВВП, если он от этого будет только терять на налогах. Гораздо выгоднее просто перевести капитал в гривну и сидеть смотреть как его капитал при переводе в доллары растет сам по себе, за счет тех кто работает и и вынужден платить больше налогов и тратить больше в магазинах.

Чтобы так происходило ктото должен больше работать и меньше получать. И это будут не владельцы крупного капитала, а обычное население - работающее от зарплаты до зарплаты. Оно будет вынуждено больше работать за меньшую зарплату и платить больше налогов, чтобы обеспечить рост капитала тех кто вложил свои деньги в госдолг и ждет когда его капитал увеличится.

Дорогая гривна сделает стоимость работников в Украине слишком высокой при выражении в долларах. Поэтому производства будет выгодно переносить из Украины в другие страны, где ниже налоги, есть плавная дефляция и потому стоимость работнико в долларах ниже. Причем сами работники в Украине купить на свою подорожавшую в долларах зарплату больше не смогут, потому что цены в Украине будут расти гораздо больше, ведь нужно оплачивать повышение стоимости гривны (с помощью повышения налогов и снижения зарплат).

Госдолг, в который вложились олигархи прийдется выплачивать государству. В условиях когда экономика сворачивается, ВВП падает, доходы будут снижаться. Чтобы выплатить госдолг олигархам с процентами, прийдется повышать налоги и цены в магазинах, снижать зарплаты. И это при том что рабочих мест все меньше и меньше и зарплаты падают и без повышения налогов, т.к. все больше людей готовы работать за меньшую зарплату. Потому что работодателей становится все меньше и меньше.

Это результат ревальвации. Поэтому при ревальвации внезапные многократные девалы неизбежны, они просто нужны чтобы экономика хоть как-то заработала.

Чтобы этого не было нужна плавная девальвация на фиксированном и прогнозируемом уровне порядка 5-10%. Без внезапных скачков курса и многократных девалов. Курс должен просто плавно и медленно меняться, прогнозируемо. Тогда всё будет хорошо - станет выгодно создавать новый бизнес, открывать новые рабочие места, начнет расти ВВП и т.д.

При плавной девальвации, если хотите сохранить - вкладываете в долларовый депозит под низкий процент порядка 2% он покрывает только инфляцию доллара. Хотите увеличить свои сбережения - вкладываете в гривневый депозит под 15%. Гривневый депозит кроме покрытия плавной девальвации (5-10%) также дает небольшой доход. Хотите зарабатывать больше - открывайте свой бизнес. Банки получают деньги от населения и могут на них выдавать кредиты для бизнеса. Так это должно работать в норме.
Амвросий
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