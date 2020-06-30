Миша-клиент написав:
Из курса экономики помню ЧЕТЫРЕ функции денег:
1. Средство платежа;
2. Мерило ценности;
3. Средство накопления (т.е., сбережения);
4. Средство образования сокровищ.
Вы видите где-то в этом списке сохранение стоимости?
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:11
Вы видите где-то в этом списке сохранение стоимости?
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:04
С 2008-го и всего за каких-то 12 лет курс гривны упал с 5 UAH / USD до 27.5 UAH / USD или в 5.5 раз. Зарплата в долларовом эквиваленте сильно выросла? Производство тоже увеличилось?
Ну конечно выиграют. Пересичные просто будут в эйфории от кредитов на жилье-авто под 25 - 30% годовых вместе с мелким, средним бизнесом и фермерством под тот же процент против кредитов под 3 - 6% годовых в зарубежных странах. Конкурентноспособность, однако
Ага, особенно после карантина.
Ну-ка, кто там у нас все возможные поблажки получил в карантин, а кто по-полной отгреб
Нет! Девальвация прикрывает их барыжничество, крысятничество и откровенное воровство.
1.
Которые затем обратно ложатся в ОВГЗ под 8 - 10% годовых в валюте.
2.
Поэтому минфинишка должен не о девале трындеть, а силовикам докладные писать насчет контрабанды и мутных экспортных схем.
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:29
Re: Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
Полностью вас поддерживаю. Именно так и ни как иначе. А не дурдом, когда с курса 28 упал на 25, потом опять на 28 и снижение до 22, а потом опять в гору. Только когда доллар упал до 22 я не видел нигде снижения цен, даже повешение наблюдалось по некоторым позициям, но спекулянты заработали не хило.
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:37
Допустим.
Тогда с таким ежегодным девалом, какими должны быть проценты по вкладам, кредитам и ОВГЗ?
Додано: Суб 04 лип, 2020 16:41
Re: Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
Читаючи Ваші опуси, можна дійти тільки одного висновку: їх пише типовий байкар,а точніше, по вашому,типовий пропагандист найнятий олігархами,який просто відпрацьовує свої гонорари, за(с)ираючи мізки іншим.Тут, на жаль, таких "спєцов" чимало. Ви хоч зрозуміли про що сказав чиновник? Він ратує за девал. тільки для того, щоб виконати бюджет. Все, більш нічого. Ні про яке стимулювання виробництва, інвестиціі і т.д там не йдеться. Надрукують тонни нових асигнацій, виконають бюджет і чиновник ще на якийсь час збереже свою посаду,особливо не напружуючись якимись там реформами.... А Ви для чогось приплели сюди ревальвацію, меру стоимости, розмалювали як постраждають нещасні олігархи,як розбагатіють пролетарі розумової і фізичної праці. А як виросте ВВП -просто страшно й подумати.Чому ж тоді за 30 років такого успішного девалу, ВВП України на душу населення та середня зар.плата стали найнижчими в Європі і одними із найнижчих в країнах бувшого Союзу. Чому мільйони людей працюють в Європі, де чомусь немає такого успішного суцільного девалу, чому не створюються робочі місця, чому населення масово покидає країну, втікаючи, в тому числі, і від ваших стимулюючих девалів в більш. стабільні і більш прогнозовані країни?
Додано: Суб 04 лип, 2020 23:05
проценты должны быть рыночными. Чем больше свободных денег в бакнковской системе, тем меньше проценты. И наоборот - чем меньше свободных денег, тем выше процент. Если искусственно занижать или завышать проценты это приведет к проблемам в экономике.
Додано: Суб 04 лип, 2020 23:20
Я предлагаю стабильную плавную девальвацию в небольших пределах. У нас такого нет. Вместо этого у нас идет ревальвация с внезапными многократными девалами.
Население бежит в Европу от огромных налогов и отсутствия рабочих мест. Всё это является следствием отсутствия плавной девальвации в разумных рамках (5-10% в год) и прогнозируемости экономики.
При ревальвации организовывать рабочие места не выгодно. Владельцу крупного капитала выгоднее просто держать деньги в мешке или вложить их в государственный долг под видом "иностранных инвесторов" и сидеть наблюдать как его капитал выраженный в долларах увеличивается как на дрожжах без какой-либо деятельности.
Зачем владельцу крупного капитала вкладывать его в бизнес повышая ВВП, если он от этого будет только терять на налогах. Гораздо выгоднее просто перевести капитал в гривну и сидеть смотреть как его капитал при переводе в доллары растет сам по себе, за счет тех кто работает и и вынужден платить больше налогов и тратить больше в магазинах.
Чтобы так происходило ктото должен больше работать и меньше получать. И это будут не владельцы крупного капитала, а обычное население - работающее от зарплаты до зарплаты. Оно будет вынуждено больше работать за меньшую зарплату и платить больше налогов, чтобы обеспечить рост капитала тех кто вложил свои деньги в госдолг и ждет когда его капитал увеличится.
Дорогая гривна сделает стоимость работников в Украине слишком высокой при выражении в долларах. Поэтому производства будет выгодно переносить из Украины в другие страны, где ниже налоги, есть плавная дефляция и потому стоимость работнико в долларах ниже. Причем сами работники в Украине купить на свою подорожавшую в долларах зарплату больше не смогут, потому что цены в Украине будут расти гораздо больше, ведь нужно оплачивать повышение стоимости гривны (с помощью повышения налогов и снижения зарплат).
Госдолг, в который вложились олигархи прийдется выплачивать государству. В условиях когда экономика сворачивается, ВВП падает, доходы будут снижаться. Чтобы выплатить госдолг олигархам с процентами, прийдется повышать налоги и цены в магазинах, снижать зарплаты. И это при том что рабочих мест все меньше и меньше и зарплаты падают и без повышения налогов, т.к. все больше людей готовы работать за меньшую зарплату. Потому что работодателей становится все меньше и меньше.
Это результат ревальвации. Поэтому при ревальвации внезапные многократные девалы неизбежны, они просто нужны чтобы экономика хоть как-то заработала.
Чтобы этого не было нужна плавная девальвация на фиксированном и прогнозируемом уровне порядка 5-10%. Без внезапных скачков курса и многократных девалов. Курс должен просто плавно и медленно меняться, прогнозируемо. Тогда всё будет хорошо - станет выгодно создавать новый бизнес, открывать новые рабочие места, начнет расти ВВП и т.д.
При плавной девальвации, если хотите сохранить - вкладываете в долларовый депозит под низкий процент порядка 2% он покрывает только инфляцию доллара. Хотите увеличить свои сбережения - вкладываете в гривневый депозит под 15%. Гривневый депозит кроме покрытия плавной девальвации (5-10%) также дает небольшой доход. Хотите зарабатывать больше - открывайте свой бизнес. Банки получают деньги от населения и могут на них выдавать кредиты для бизнеса. Так это должно работать в норме.
Додано: Нед 05 лип, 2020 00:08
Тогда одно из двух - либо доступные кредиты под 8 - 10% годовых со стабильным курсом и девальвацией не более 3% в год.
Либо же плановая 5 - 10% ежегодная девальвация, вклады 15% и кредиты в 20% с небольшим кол-вом желающих и имеющих возможность их взять. Да и к тому же, зачем тогда населению и бизнесу вкладывать еще во что-то, а не банально доллары скупать, прекрасно зная, что к концу года он будет стоить тридцатку, а в следующем и того дороже.
А свою плановую 5 - 10% девальвацию в этом году, министр финансов уже успешно проел
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