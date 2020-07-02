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З 1 вересня в Україні зросте
мінімальна зарплата. Як...

З 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата. Як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 09:06

З 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата. Як...

Пропонуємо до обговорення:
Від розміру мінімальної зарплати залежить розмір єдиного соціального внеску.

Дивися повний текст З 1 вересня в Україні зросте мінімальна зарплата. Як буде змінюватися ЄСВ для ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:19

Щось зелені набагато замахуються, аж на 6 тис. грн!
leonardkorn4
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:49

"Таким чином, за другий квартал 2020 року мінімальна сума ЄСВ складе 1039,08 грн (тільки за липень 2020 року) замість 3117,18 грн;" - може за червень? липень це вже третій квартал!
jeka_kubik
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 16:51

"вказувати якимось чином несплату ЄСВ за ці місяці в звітності не потрібно. Якщо ж підприємці вирішили все одно платити ЄСВ, то тоді вони відзначають це в звітності" - то що саме треба вказувати - сплату чи несплату? Якщо не платиш, що писати?
Одні помилки! І ви ще пропонуєте підписатись на розсилку!!!
jeka_kubik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:47

А це ще подивитись треба який курс доллара буде та ціни. Бо можливо товару за 6500 грн. ми купим так само як на 4700 грн. Якщо так, то все це підняття зарплат нічого не варте,і всі це розуміють.
silversmmak
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:56

я не могу понять - мин ЗП же устанавливается законом (бюджетом на год).
Они что туда изменения уже внесли или только планируют?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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