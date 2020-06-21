Підвищення мінімальної заробітної плати на 38%, яке Кабмін планує провести у 2021 році, не є обгрунтованим.
Дивися повний текст Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25
Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ.
Додано: Нед 05 лип, 2020 18:25
Такое ощущение там враги одни сидят. Пусть глава ФРУ проживет на сегодняшнюю минималку умник...
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