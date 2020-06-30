Підвищення мінімалки може стати критичним фактором - ФРУ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:39
Удивительно, как этот черненький не сказал, что есть все основания для уменьшения минимальной заработной платы. Вот это была бы ПЄРЄМОГА! )
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:24
А в чём, собственно проблема? На 4200 в день вполне реально жить. Можно даже автомобиль себе позволить, жильё какое-никакое купить. На яхту, впрочем, не хватит, но и так нормально.
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:37
А ,кому нужны производства, в которых и зарплата в 6.5 -сверхсложная задача. Интересно - какие это рабочие получают меньше 6.5...
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:41
Это, Вам ,лучше учиться, чем писать. Нафига,вы такие нужны, где зарплата в 6.5 -проблема...Только убивать эффективных собственниов, которые могут платить,а вы в тени -их убиваете,так как не хотите платить налогов...Чем больше,таких ,как вы не станет, тем лучше для экономике в целом.
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:05
Если мы посмотрим на показатели развития экономики, промышленности, ВВП, на показатели инфляции, то увидим, что оснований для такого значительного увеличения нет!!!
ФРУ снизить зарплаты к уровню 1996 года!!!
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