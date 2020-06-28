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У Кабміні пояснили, для чого
буде підвищено мінімалку

У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:29

У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку

Пропонуємо до обговорення:
Денис Шмигаль заявив, що зростання мінімалки допоможе привести зарплату до реального прожиткового мінімуму.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:29

Для чого, для чого, щоб наповнити пенсійний фонд. І чому це Шмигаль вирішив, що підвищення мінімалки стимулюватиме попит саме на українську продукцію?
taras_ruschak
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