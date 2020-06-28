Денис Шмигаль заявив, що зростання мінімалки допоможе привести зарплату до реального прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:29
У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку.
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:29
Для чого, для чого, щоб наповнити пенсійний фонд. І чому це Шмигаль вирішив, що підвищення мінімалки стимулюватиме попит саме на українську продукцію?
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:13
Re: У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку
Логичнее установить не минимальную месячную ставку, а почасовую. Ведь часто работодателю требуется работник на количество часов работы отличное от 160-170 в месяц.
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