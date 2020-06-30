Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
Дивися повний текст Україна виконала одну з вимог МВФ.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 13:00
Україна виконала одну з вимог МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виконала одну з вимог МВФ.
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:55
Re: Україна виконала одну з вимог МВФ
Украина за счет граждан выполняет свои обещания в обмен на кредиты, у МВФ нет требований. Это миф для пересичного.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 16:31
Это все равно что беременная жена, так ненароком, зимой сказала мужу - Так хочется селедку со свежей клубникой. -
Вроде никто ничего не просил и не требовал. Но клубнику хоть из под земли достать придется.
Зе-Чмо
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