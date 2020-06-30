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Україна виконала
одну з вимог МВФ

Україна виконала одну з вимог МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:00

Україна виконала одну з вимог МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Дивися повний текст Україна виконала одну з вимог МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:00

Почему только одно?
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p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:55

Re: Україна виконала одну з вимог МВФ

Украина за счет граждан выполняет свои обещания в обмен на кредиты, у МВФ нет требований. Это миф для пересичного.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:31

  ruvex написав:Украина за счет граждан выполняет свои обещания в обмен на кредиты, у МВФ нет требований. Это миф для пересичного.

Это все равно что беременная жена, так ненароком, зимой сказала мужу - Так хочется селедку со свежей клубникой. -
Вроде никто ничего не просил и не требовал. Но клубнику хоть из под земли достать придется.
Зе-Чмо
p_a_l
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