Сьогодні, 6 липня, перший поїзд з Уханя (провінція Хубей, КНР) прибув на станцію "Київ-Ліски"
Дивися повний текст В Україну прибув перший контейнерний поїзд із китайського Уханя.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:20
В Україну прибув перший контейнерний поїзд із...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну прибув перший контейнерний поїзд із китайського Уханя.
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:20
Яка вартість доставки водним транспортом одного контейнера і на цьому поїзді? Куди звертатися, щоб домовитися про доставку?
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:38
mainvictory ..поинтересуйтесь у своего таможенного брокера.. ранее интересовались - морем было дешевле раза в 2..2.5 как минимум..хотя - могут быть ньюансы по каждому из видов грузов.. к тому - 15 суток, это не 45 морем!!.. вопрос в другом: про распиаренный сенькой "какой-то-там шлях" через моря-горы-пустыни уже забыли, бегут контейнеры по колеям паРашки (куда ж без нее с..ка деться?!...)
|