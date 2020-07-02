Якщо законопроект приймуть, пересічному власнику земельного паю доведеться платити до 6 тисяч гривень на рік.
Дивися повний текст У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:57
У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW.
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:58
"Експерти відзначають, що формально новий податок поширюється на всіх, але агрофірми і холдинги платити його фактично не будуть" - упс
во-первых, каждый, кто прочитал 3131 увидел, что это ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ на ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (т.е. ГРАЖДАН), который ХОЛДИНГИ НЕ ПЛАТЯТ в принципе, вот только этот тип налога на МНИМЫЙ ДОХОД. который объявлен ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ нормативной денежной оценке от земельного участка - некоторого РЕНТНОГО ДОХОДА;
во-вторых, 3131 заложен механизм НАЛОГОВОГО администрирования МНИМОГО ДОХОДА через совокупность предоставляемых в НАЛОГОВЫЕ органы документальных ПОДТВЕРЖДЕНИЙ возможных НАЛОГОВЫХ СКИДОК, который уже в ПЕРВЫЙ год применения НАЛОГОВОЙ нормы приведет к тотальному взятию ЗЕМЕЛЬНЫХ участков в НАЛОГОВЫЙ ЗАЛОГ;
в-третьих, если уж действительно хочется побороть "ТЕНЕВУЮ АРЕНДУ" - установите ставку собственно ЗЕМЕЛЬНОГО налога на уровне средней АРЕНДЫ государственной земли - 5%, а предоставьте всем, кто зарегистрировал ДОГОВОР аренды НАЛОГОВУЮ СКИДКУ в 90%;
в четвертых, вот тогда и ГРАЖДАНЕ и ФЕРМЕРЫ и ХОЛДИНГИ будут платить одинаково - 0,5% за СОБСТВЕННУЮ землю и 5% - за АРЕНДОВАННУЮ у ГОСУДАРСТВА или ГРАЖДАНИНА,
в-пятых, иначе 3131 даже ПОНИЖАЕТ ставки ЕДИНОГО НАЛОГА для ХОЛДИНГОВ
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:46
Re: У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW
Страна-офшор бесконечных возможностей для избранных и бесконечных налогов для остальных.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 01:09
Богата идиотами земля Украинская. Идиотами и негодяями. Хотя может быть и позитив в виде очередной революции, я с радостью буду бить слуг народа которые пишут эти законы.
Какое вам скотов дело что я делаю со своей землей ? Ну подонки однозначно.
Это прямым текстом принуждение к аренде. И отказываются не для того что бы самим обрабатывать, просто достаточно почитать эти договора, что бы послать этих арендаторов на 3 веселых буквы.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 07 лип, 2020 01:28, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 07 лип, 2020 01:11
Нет. Все таки, возможно очень скоро, народ подержит за кадык своих слуг. А возможно и вырвет.
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