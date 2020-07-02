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У Раді придумали новий податок
для дрібних фермерів - DW

У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 21:57

У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW

Пропонуємо до обговорення:
Якщо законопроект приймуть, пересічному власнику земельного паю доведеться платити до 6 тисяч гривень на рік.

Дивися повний текст У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:58

"Експерти відзначають, що формально новий податок поширюється на всіх, але агрофірми і холдинги платити його фактично не будуть" - упс

во-первых, каждый, кто прочитал 3131 увидел, что это ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ на ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (т.е. ГРАЖДАН), который ХОЛДИНГИ НЕ ПЛАТЯТ в принципе, вот только этот тип налога на МНИМЫЙ ДОХОД. который объявлен ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ нормативной денежной оценке от земельного участка - некоторого РЕНТНОГО ДОХОДА;

во-вторых, 3131 заложен механизм НАЛОГОВОГО администрирования МНИМОГО ДОХОДА через совокупность предоставляемых в НАЛОГОВЫЕ органы документальных ПОДТВЕРЖДЕНИЙ возможных НАЛОГОВЫХ СКИДОК, который уже в ПЕРВЫЙ год применения НАЛОГОВОЙ нормы приведет к тотальному взятию ЗЕМЕЛЬНЫХ участков в НАЛОГОВЫЙ ЗАЛОГ;

в-третьих, если уж действительно хочется побороть "ТЕНЕВУЮ АРЕНДУ" - установите ставку собственно ЗЕМЕЛЬНОГО налога на уровне средней АРЕНДЫ государственной земли - 5%, а предоставьте всем, кто зарегистрировал ДОГОВОР аренды НАЛОГОВУЮ СКИДКУ в 90%;

в четвертых, вот тогда и ГРАЖДАНЕ и ФЕРМЕРЫ и ХОЛДИНГИ будут платить одинаково - 0,5% за СОБСТВЕННУЮ землю и 5% - за АРЕНДОВАННУЮ у ГОСУДАРСТВА или ГРАЖДАНИНА,

в-пятых, иначе 3131 даже ПОНИЖАЕТ ставки ЕДИНОГО НАЛОГА для ХОЛДИНГОВ
al_a_shurshun
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:46

Re: У Раді придумали новий податок для дрібних фермерів - DW

Страна-офшор бесконечных возможностей для избранных и бесконечных налогов для остальных.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 01:09

Богата идиотами земля Украинская. Идиотами и негодяями. Хотя может быть и позитив в виде очередной революции, я с радостью буду бить слуг народа которые пишут эти законы.
Прихильники закону також вважають, що він завадить спекуляції на ринку землі. Адже її буде невигідно утримувати, нічого не вирощуючи.

Какое вам скотов дело что я делаю со своей землей ? Ну подонки однозначно.
Это прямым текстом принуждение к аренде. И отказываются не для того что бы самим обрабатывать, просто достаточно почитать эти договора, что бы послать этих арендаторов на 3 веселых буквы.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 07 лип, 2020 01:28, всього редагувалось 4 разів.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 01:11

Нет. Все таки, возможно очень скоро, народ подержит за кадык своих слуг. А возможно и вырвет.
p_a_l
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