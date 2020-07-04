Додано: Вів 07 лип, 2020 10:54

Rainbow написав: _hunter написав: ALexxxS написав: Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается)) А вот сделать недорогую (гривен за 20-30 в день) стоянку-хаб этажей на 5-6, чтоб жители Броваров, Лесного массива и Троещины могли оставлять свои авто и разгрузить мосты и центр Киева - это нах никому не надо. Отличная новость! Киеву очень не хватает торговых центров! и станции метро без ТЦ и Евровидения ремонтировать не получается))

Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд. Эта стоянка лет 100 окупаться будет в современных условиях -> строить ее будет только какой-нить благотворительный фонд.

Не все должно на прямую окупаться, с вашим подходом мосты/дороги/развязки вообще строить не нужно

В заторах государство теряет миллиарды! Не все должно на прямую окупаться, сВ заторах государство теряет миллиарды!

Так их и не строит никто... -- последнюю развязку в Киеве (Демеевская площадь) лет с 20 назад закончили, вроде.И у меня есть сильное подозрение, что парковки отсутвуют в списке "инфраструктурных сооружений", полученном от совка -- т.е. за "бюджетные деньги" их построить не получится.Вы мой посыл неправильно поняли: я только ЗА нормальный ОТ. Но одной (одними) парковками проблему не решить. Я плохо представляю себе ситуацию, когда человек приезжает на своем авто из-за города -- и пересаживается на убитый корч (маршрутка) или чуть менее убитое "нечто" (автобус/тролейбус) без элементарного кондера (это в жару-то 30+ градусов). Про хоть приблизительный график движения -- я даже не заикаюсь...