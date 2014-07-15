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Расчет при сделке

Расчет при сделке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #1234>
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:16

Расчет при сделке

Сейчас хочу купить квартиру. Уже обо всем договорились, но есть одно но. Согласно постановлению НБУ, все сделки по недвижимости свыше 150000 гривен должны проводиться по безналичному расчету.
Когда я об этом сообщаю, от гривны бросаются как черт от ладана. Это нормальная ситуация? Как объяснить продавцам, что таков закон?
Почему украинцы так не любят гривну?
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:34

  George написав:Сейчас хочу купить квартиру. Уже обо всем договорились, но есть одно но. Согласно постановлению НБУ, все сделки по недвижимости свыше 150000 гривен должны проводиться по безналичному расчету.
Когда я об этом сообщаю, от гривны бросаются как черт от ладана. Это нормальная ситуация? Как объяснить продавцам, что таков закон?
Почему украинцы так не любят гривну?

Ищете другого продавца
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:49

Расчет при сделке

  George написав:Почему украинцы так не любят гривну?
я любил гривну когда ставки по депозитам были 18-20%
  George написав:Как объяснить продавцам, что таков закон?
пусть продавец напишет кучу расписок что получил от вас 150к предоплату за квартиру, только разными датами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 лип, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:01

  Ukrainian написав:
  George написав:Сейчас хочу купить квартиру. Уже обо всем договорились, но есть одно но. Согласно постановлению НБУ, все сделки по недвижимости свыше 150000 гривен должны проводиться по безналичному расчету.
Когда я об этом сообщаю, от гривны бросаются как черт от ладана. Это нормальная ситуация? Как объяснить продавцам, что таков закон?
Почему украинцы так не любят гривну?

Ищете другого продавца

Никто не хочет гривну. Уже это не первая сделка. При этом требование закона - проводить сделку в гривнах.
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:03

Расчет при сделке

Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:07

  George написав:Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну
здесь про валюту, попробуйте написать сюда тем более вы тот редкий случай который сейчас что то покупает... Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:09

  vitaliian написав:
  George написав:Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну
здесь про валюту, попробуйте написать сюда Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
George
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:10

  George написав:Я уже думаю, может предложить им проводить сделку в какой-то другой валюте, например, в российских рублях? Если они не любят гривну

Ага в монгольских тугриках :lol:

Я думаю это все ваши фантазии что они гривны не хотят.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:11

  George написав:Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 20:27

  vitaliian написав:
  George написав:Причем здесь обвал цен? Я спрашиваю, почему не любят в Украине национальную валюту? Почему это условие отказа от сделки?
это индивидуальный бзык продавца, оценивать свой бетон в иностранной валюте как будто их бетон имеет глобальную мировую ценность как нефть или золото. Какая проблема принять у вас гривну на счет и через 5 минут сделать онлайн валютообмен в привате, ощаде или укргазе?

Продавец не умеет.
George
 
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