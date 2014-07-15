Расчет при сделке

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1234> Додано: Вів 07 лип, 2020 11:00 George написав: vladus17 написав: Вкладчик1234 написав: Не имейте дела с неадекватами, всего-то.

Можно послать взаимно Не имейте дела с неадекватами, всего-то.Можно послать взаимно

Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.

Не попугай же повторять 100 раз. George написав: Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать. Проблема еще в том, что я ему дал задаток. Небольшой, но теперь его нужно будет взыскивать.

Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.

интересно удастся ли вернуть. отпишите?



П.С. Киев продает 26.94! Не совсем неадекват. Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.Не попугай же повторять 100 раз.Я конечно не эксперт. но кажется кто то попал на задаток.интересно удастся ли вернуть. отпишите?П.С. Киев продает 26.94!

Я еще не попал на задаток. Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.

Может гривна действует как чеснок на вампиров?

У меня все его персональные данные, так что я особо не волнуюсь. Я еще не попал на задаток. Мне теперь его придется уговаривать провести сделку.Может гривна действует как чеснок на вампиров?У меня все его персональные данные, так что я особо не волнуюсь.

>Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.

Я не совсем понял эту фразу. Сделки по недвижимости проходят в гривне. Мне говорят, что своей гривной сам подтирайся. Как-то так. >Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.Я не совсем понял эту фразу. Сделки по недвижимости проходят в гривне. Мне говорят, что своей гривной сам подтирайся. Как-то так. George Повідомлень: 50 З нами з: 10.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:02 George написав: Сделки по недвижимости НЕ проходят в гривне. Сделки по недвижимости НЕ проходят в гривне.

Подправил, теперь все правильно.



>Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.<

я тут в том плане что он вам уже не 1 десяток раз, скорее всего, говорил что не хочет гривну, а вы все на своем настаивали пока он вас просто не послал. Подправил, теперь все правильно.>Учитывая что ему уже не 1 десяток раз говорили что гривну не хочет.<я тут в том плане что он вам уже не 1 десяток раз, скорее всего, говорил что не хочет гривну, а вы все на своем настаивали пока он вас просто не послал. Life is good. vladus17 Повідомлень: 1523 З нами з: 21.03.14 Подякував: 124 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:06 vladus17 написав: George написав: Мне теперь его придется уговаривать провести сделку. Мне теперь его придется уговаривать провести сделку. Так он же вас уже послал. Вам еще раз надо?

Заберайте задаток, и ищите что то другое, мой вам совет. Так он же вас уже послал. Вам еще раз надо?Заберайте задаток, и ищите что то другое, мой вам совет.

Другие тоже хотят в баксах. У меня есть небольшой запас северокорейских вон и большой запас российских рублей. Тоже им не нравятся.

За попытку рассчитаться в национальной валюте меня послали впервые.

Это же по закону так! Расчет только в гривнах. Другие тоже хотят в баксах. У меня есть небольшой запас северокорейских вон и большой запас российских рублей. Тоже им не нравятся.За попытку рассчитаться в национальной валюте меня послали впервые.Это же по закону так! Расчет только в гривнах. George Повідомлень: 50 З нами з: 10.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:08 Продавец, кстати, россиянин. George Повідомлень: 50 З нами з: 10.02.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:12 George написав: Другие тоже хотят в баксах Другие тоже хотят в баксах

Ну так у вас , по моему, всего два варианта исхода событий 1) покупайте за бакс 2 ) ищите кто продаст за гривну.

я думаю эта тема себя исчерпала. не буду дальше оффтопить.

удачи в поисках! Ну так у вас , по моему, всего два варианта исхода событий 1) покупайте за бакс 2 ) ищите кто продаст за гривну.я думаю эта тема себя исчерпала. не буду дальше оффтопить.удачи в поисках! Life is good. vladus17 Повідомлень: 1523 З нами з: 21.03.14 Подякував: 124 раз. Подякували: 146 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:24 George написав: Продавец, кстати, россиянин. Продавец, кстати, россиянин.



После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17550 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4289 раз. Подякували: 6911 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:25 При покупке продажи квартиры, у нотариуса можно спросить, есть услуга фиктивный банк, стоимость порядка 1000 - 1500 грн. Работник банка прогоняет деньги и тут же снимает, а всем участникам отдают квитанции. Это также подтверждает сделку. Сделки часто в долларах проводят, так как завтра прийдя домой с гривной можно обеднеть если курс прыгнет, поэтому людей можно понять. Мы тоже продавали и покупали в валюте за наличку. Ещё рассказывали, после продажи деньги остались в банке, какое-то время, и пока искали и договаривались о покупке другой квартиры, в банк ввели временную администрацию и соотв. последствия были. Остались без квартиры на какое-то время + постригли.

Ещё есть услуги меняло, приезжает парень с машинкой и деньгами и меняет на любую валюту. Обычно у нотариусов все контакты есть, так что никаких проблем со сделками не должно быть, просто нужно обговорить все нюансы и подготовиться. Востаннє редагувалось r-tiger в Вів 07 лип, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз. r-tiger Повідомлень: 24 З нами з: 04.01.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:29 Да и покупатель, похоже, тех же кровей и тут в служебной командировке. Кстати, не спросили никто - а в каком городе Джордж покупает недвигу? Если в Донецке или Горловке - тогда всё понятно. Востаннє редагувалось p_vovk74 в Вів 07 лип, 2020 11:37, всього редагувалось 1 раз. p_vovk74

Повідомлень: 118 З нами з: 04.10.17 Подякував: 41 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:29 freeze написав: George написав: Продавец, кстати, россиянин. Продавец, кстати, россиянин.



После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин

Зараз почнуться розмови про те, що росіянин в Румунії буде продавати за леї. І ще на 2 дні.

Хлопці, вас тролять))) При чому, досить тупо. Зараз почнуться розмови про те, що росіянин в Румунії буде продавати за леї. І ще на 2 дні.Хлопці, вас тролять))) При чому, досить тупо. ib_investor Повідомлень: 53 З нами з: 27.04.20 Подякував: 14 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 лип, 2020 11:31 George



Де-факто исполнение буквы закона о безналичных расчётах в гривне сводится к тому, что необходимо наличие бумажки из банка. Есть банки, готовые вам эту бумажку предоставить, не бесплатно. При сделке платятся комиссионные банку 2-го или 3-го ешелона ( 1й этим брезгует заниматься ) за открытие двух счетов ( на продавца и покупателя ) и заведомо фиктивные 3 проводки. Стоит эта "услуга" у нас в провинции по 500 грн с носа, 1000 грн за сделку. На руки получаете договор об открытии счёта, платёжное поручение или выписку о проведённой операции, и справку о закрытии счёта, всё датированное днём сделки. Реальный расчёт происходит в твёрдой валюте непосредственно у нотариуса. yp1ripe Повідомлень: 82 З нами з: 26.09.08 Подякував: 222 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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