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Расчет при сделке

Расчет при сделке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:41

  r-tiger написав:у нотариуса можно спросить, есть услуга фиктивный банк, стоимость порядка 1000 - 1500 грн


Я смотрю вы в теме :mrgreen:
Если не трудно, выложите полный прайс услуг, начинающихся со слова Фиктивный ...
Ну чтобы был понятен уровень цен.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:42

  ib_investor написав:
  freeze написав:
  George написав:Продавец, кстати, россиянин.


После двух дней обсуждений - Почему у нас продавцы недвижимости так не любят украинскую гривну, внезапно выяснилось, что продавец россиянин :mrgreen:

Зараз почнуться розмови про те, що росіянин в Румунії буде продавати за леї. І ще на 2 дні.
Хлопці, вас тролять))) При чому, досить тупо.


В России все сделки проводятся за рубли. Логично, что в Украине будет за гривны.
Я не троллю.
Пожалуй, офтоп закончу, хотя это и не сильно офтоп, но все же.
Те, кто говорят про троллинг, не покупали квартиру.
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:48

  yp1ripe написав:George

Де-факто исполнение буквы закона о безналичных расчётах в гривне сводится к тому, что необходимо наличие бумажки из банка. Есть банки, готовые вам эту бумажку предоставить, не бесплатно. При сделке платятся комиссионные банку 2-го или 3-го ешелона ( 1й этим брезгует заниматься ) за открытие двух счетов ( на продавца и покупателя ) и заведомо фиктивные 3 проводки. Стоит эта "услуга" у нас в провинции по 500 грн с носа, 1000 грн за сделку. На руки получаете договор об открытии счёта, платёжное поручение или выписку о проведённой операции, и справку о закрытии счёта, всё датированное днём сделки. Реальный расчёт происходит в твёрдой валюте непосредственно у нотариуса.


Я это все знаю. Не могу понять, зачем усложнять жизнь обычным гражданам?
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:31

Re: Расчет при сделке

В общем, мы договорились.
Я немного переплатил, т.к. продавец мне прямо сказал: своей гривной будешь сам подтираться.
Хорошо, хоть украинский флаг не обоссал.
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:58

  George написав:В общем, мы договорились.
Я немного переплатил, т.к. продавец мне прямо сказал: своей гривной будешь сам подтираться.
Хорошо, хоть украинский флаг не обоссал.

Продавец старый пердун?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:59

Re: Расчет при сделке

George написав:В общем, мы договорились.
Я немного переплатил, т.к. продавец мне прямо сказал: своей гривной будешь сам подтираться.
Хорошо, хоть украинский флаг не обоссал.
Вы в донецке покупали?
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:00

  alter написав:
George написав:В общем, мы договорились.
Я немного переплатил, т.к. продавец мне прямо сказал: своей гривной будешь сам подтираться.
Хорошо, хоть украинский флаг не обоссал.
Вы в донецке покупали?

Да какой Донецк. Это Украина.
George
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:04

  Ukrainian написав:
  George написав:В общем, мы договорились.
Я немного переплатил, т.к. продавец мне прямо сказал: своей гривной будешь сам подтираться.
Хорошо, хоть украинский флаг не обоссал.

Продавец старый пердун?

Здесь вы угадали. Он не очень молодой. Может также имеет значение то, что он россиянин (на меня уже накинулись на форуме). Но украинцы не хотят видеть гривну в сделках.
George
 
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