|
|
Для в'їзду українців відкрито 23 країни: список
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Дивися повний текст Для в'їзду українців відкрито 23 країни: список
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89126
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:31
Афганистан 2 раза написали зачем-то
-
alex7gk
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 18.11.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:55
ура! можна сгонять в Сомали! да!
-
s_drashpul
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 11.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему