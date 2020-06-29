Про це заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Друкарський верстат і запуск економіки: Данилишин розповів, що очікує на українців.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:31
Друкарський верстат і запуск економіки: Данилишин...
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Дивися повний текст Друкарський верстат і запуск економіки: Данилишин розповів, що очікує на українців.
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