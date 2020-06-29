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Друкарський верстат і запуск
економіки: Данилишин...

Друкарський верстат і запуск економіки: Данилишин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:31

Друкарський верстат і запуск економіки: Данилишин...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Друкарський верстат і запуск економіки: Данилишин розповів, що очікує на українців.
R2
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