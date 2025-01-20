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Рада підняла зарплати робітникам
Міністерства економіки...

Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:50

Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підняла зарплати робітникам міністерства економіки та інших відомств.

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Рада підняла зарплати робітникам Міністерства економіки та інших відомств
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 21:50

Зелені пройдисвіти на чолі із ЗеЕрмаком уже задрали падлюки , українці за межею бідності а чиновники жирують
a_vetrovoy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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