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Голова Держсгеокадастру: Немає реєстру громадян, які...
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:36
Пропонуємо до обговорення:
У Держгеокадастрі, який роками виділяв державні землі тисячами гектарів, відсутній реєстр осіб, які реалізували своє право на отримання земель сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст Голова Держсгеокадастру: Немає реєстру громадян, які безоплатно отримали по 2 га землі
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R2
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:36
В каков смысл нам знать "правду о своих "героях" ? У нас вон в раде что не "слуга" то герой, Коломойский тот 3-ды герой, и куча других героев и толку ? Не нужно далеко ходить, можно без реестра пройтись по рекреационным зонам в том же Киеве и рядом с ним. Роман Лещенко, для чего ? Что бы "порадоваться" за людей которые имеют нас и страну ??? Или типа без реестра вы не можете отобрать, наказать, снести, вернуть ??? Граждане чиновники, ну не злите народ. Я понимаю что как по Высоцкому "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", а вдруг случится чудо и появится и вас будут бить.
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Igorten
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Додано: Суб 11 лип, 2020 10:21
Поки немає нормальної інвентаризації земель не треба було знімати мораторій. Це не продаж землі - це легалізація дерибану, люди не такі тупі, як ви собі думаєте.
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svyatoslav_hromyak
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