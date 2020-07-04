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Уряд України має намір
закуповувати гречку в резерв -...

Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 07:05

Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв -...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Дивися повний текст Уряд України має намір закуповувати гречку в резерв - міністр економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 07:05

пшеницу продали
теперь по бумагам надо провести гречку
mulder_vik
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