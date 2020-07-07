Адміністративні позови, пов'язані з оскарженням постанови про накладення штрафу, пропонують звільнити від сплати судового збору.
Дивися повний текст Українців пропонують звільнити від сплати судового збору в адмінсправах.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 11:15
Українців пропонують звільнити від сплати судового збору...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців пропонують звільнити від сплати судового збору в адмінсправах.
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