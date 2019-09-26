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Где открыть бесплатную карту в фунтах с онлайн-пополнением ?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:44
Где можно открыть карту в фунтах (GBP) для интернет-оплат ?
Бесплатную, простую, можно даже виртуальную.
Очень желательно - с возможностью удалённого пополнения.
Вика от тазика - неплохой вариант, но пополняется только в полуподвале на Коминтерна )
Сима - будет абонка, если не будет оборотов.
Пумба - пополняется только налом.
Кто ещё ?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:47
а шо симу можно онлайн пополнить?
ИМХО: они все только налом.
тася - одно оделение
сима - мало отделений
пумба - больше отделений
З.Ы.
тася кэшбек на неё даёт
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:28
онлайн (а-ля п2п чи сеп) валюта по БСУ не ходить, лише SWIFT
але якщо вважати онлайном поповнення через кеш-ін чи ТСО - тоді є варіанти - ПБ із його зеленими ТСО яких тисячі наприклад
нажаль в фунтах ПБ рахунків і карт не має
лише долари-євро
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greenozon
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:32
"Онлайн" - имеется в виду с гривневой карты, из дома, без кед и терминалов
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Додано: Суб 11 лип, 2020 18:14
greenozon написав:
нажаль в фунтах ПБ рахунків і карт не має
счета возможно и есть - открываються кажись в некоторых Вип отделениях
и опять же всё дело в сумме которая в обороте.
например можно открыть текущий в фунтах в отп (200 грн открытие)
и покупать фунты по цене межбанка
и онлайн слать сфифт на свой любой счёт (ну цена же будет фунтов 30 и ждать 2-3 дня)
но зато без кедов
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Суб 18 лип, 2020 13:21
Так свифт всю потенциальную прибыль сожрет. Если она вообще есть.
Предпочитаю покупать фунты в обменках, закидывать на ПУМБ-овскую карту так как разница в курсах в принципе оправдывает даже поездку на другой край города. Конечно если речь идет не о 10 фунтах, а хотя бы о 300-400-500.
Mind the gap.
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