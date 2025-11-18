RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:52

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

  valya написав:До чого тут Привіт?

До того. Всі персональні пропозиції з'являються у Привіті. Чи не українською написано - "Щоб схопити найкращі персональні кешбеки та знижки “Зеленої п’ятниці” в ПриватБанку, протягом двох тижнів тицяйте на долоньку програми лояльності “Привіт” у Приват24 та активуйте найбільш цікаві пропозиції банку та партнерів."
Charter
 
Повідомлень: 175
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:33

Коллеги подскажите, тут при возврате товара баланс кешбека минусуется?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 13:57

Re: wtf, cashback gone in 1 week?

А шо за прикол, вываливается уведомление в П24, "Встигніть забрати кешбек ХХХгрн, поки він не зник" :shock:

Это комсомольская тасина болячка с периодическим обнулением кешбека передаётся уже воздушно-капельным путем? :mrgreen:

Какие тогда сроки? Ведь кешбек-то набран только с объявления зелетяпницы, это меньше недели :roll:
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3116 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 15:07

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

Прилетів комплект пропозицій на 5%. Але вже є такий само на 6%.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 31.10.12
Подякував: 673 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:05

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

valya написав:Прилетів комплект пропозицій на 5%. Але вже є такий само на 6%.
У меня наоборот, приват играет на понижение. Сперва прислал 6%-ные приветы, а сегодня уже 5%-ными соблазняет. Завтрашний день жду с содроганием.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 30.08.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:23

Re: ПриватБанк

Re: ПриватБанк

Ага, тоже аналогичное пришло.Всё то же самое что приходило только процент меньше В чем прикол?
посетитель
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 07:44

  Кащей написав:
valya написав:Прилетів комплект пропозицій на 5%. Але вже є такий само на 6%.
У меня наоборот, приват играет на понижение. Сперва прислал 6%-ные приветы, а сегодня уже 5%-ными соблазняет. Завтрашний день жду с содроганием.

А если активировать оба, то будет 11?% :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 14.10.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 09:33

  Ferlakur написав:
  Кащей написав:
valya написав:Прилетів комплект пропозицій на 5%. Але вже є такий само на 6%.
У меня наоборот, приват играет на понижение. Сперва прислал 6%-ные приветы, а сегодня уже 5%-ными соблазняет. Завтрашний день жду с содроганием.

А если активировать оба, то будет 11?% :mrgreen:

Вже відомо, що буде 6, а потім 5. Але краще активувати за потреби після вичерпання більшого
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 31.10.12
Подякував: 673 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
