Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:52
valya написав:
До чого тут Привіт?
До того. Всі персональні пропозиції з'являються у Привіті. Чи не українською написано - "Щоб схопити найкращі персональні кешбеки та знижки “Зеленої п’ятниці” в ПриватБанку, протягом двох тижнів тицяйте на долоньку програми лояльності “Привіт” у Приват24 та активуйте найбільш цікаві пропозиції банку та партнерів."
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:33
Коллеги подскажите, тут при возврате товара баланс кешбека минусуется?
Додано: Пон 17 лис, 2025 15:07
Прилетів комплект пропозицій на 5%. Але вже є такий само на 6%.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:05
valya написав:Прилетів комплект пропозицій на 5%. Але вже є такий само на 6%.
У меня наоборот, приват играет на понижение. Сперва прислал 6%-ные приветы, а сегодня уже 5%-ными соблазняет. Завтрашний день жду с содроганием.
Додано: Пон 17 лис, 2025 17:23
Ага, тоже аналогичное пришло.Всё то же самое что приходило только процент меньше В чем прикол?
Додано: Вів 18 лис, 2025 07:44
Кащей написав:
valya написав:Прилетів комплект пропозицій на 5%. Але вже є такий само на 6%.
У меня наоборот, приват играет на понижение. Сперва прислал 6%-ные приветы, а сегодня уже 5%-ными соблазняет. Завтрашний день жду с содроганием.
А если активировать оба, то будет 11?%
Додано: Вів 18 лис, 2025 09:33
Ferlakur написав: Кащей написав:
valya написав:Прилетів комплект пропозицій на 5%. Але вже є такий само на 6%.
У меня наоборот, приват играет на понижение. Сперва прислал 6%-ные приветы, а сегодня уже 5%-ными соблазняет. Завтрашний день жду с содроганием.
А если активировать оба, то будет 11?%
Вже відомо, що буде 6, а потім 5. Але краще активувати за потреби після вичерпання більшого
