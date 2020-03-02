Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
Дивися повний текст Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне при різкому стрибку долара.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 23:19
Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне...
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Дивися повний текст Бензин при курсі 30 грн/$: як зміняться ціни на пальне при різкому стрибку долара.
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:01
Якийсь загон вже явний іде на 30 грн/$. Відразу привожу контраргументи: іпотека 10%, програма 5-7-9, ОВДП 8%. Ніхто насправді, крім посадовців МВФ не знає куди піде курс.
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