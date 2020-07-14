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Рожкова повідомила, коли НБУ планує масовий запуск іпотеки
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Додано: Вів 14 лип, 2020 20:39
https://news.finance.ua/ru/news/-/47445 ... kie-stavki
вот тут и ответ. Одно точно, что НБУ, что минфин на ручном управлении. Напоминает, мелкий бизнес. Хотя, если, оперативно работать и эффективно в кризис, можно, можно, но есть "но". Стимулировать бизнес в стране нужно, ипотека в свободный рынок, вопрос за законами и их соблюдением.
п.с. кроме населения, НИ кто казну не наполнит, акцизы, комуслуги, прод.товары и белые доходы, то что можно ожидать, но не будет "право", будет "истерия", будет волнение, не будет и "казны"
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Додано: Вів 14 лип, 2020 21:24
Faceless написав:
andrijk777 написав:Faceless
А що у нас з 2008 року змінилася ситуація з "незахищеність банку, як кредитора"?
Те саме було і тоді але чогось іпотека цвіла і пахла.
Ніяк не змінилася, тому я дуже скептично дивлюся на цю історію з "масовою іпотекою".
Немасово, для найкращих позичальників, втім, то цілком можливо
Вернулись до того що я і говорив спочатку:
andrijk777 написав:
При ставці в 10%: Банки будуть висувати дуже завишені вимоги до позичальників або видавати тільки своїм з відкатами.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 21:43
andrijk777 написав: Faceless написав:
andrijk777 написав:Faceless
А що у нас з 2008 року змінилася ситуація з "незахищеність банку, як кредитора"?
Те саме було і тоді але чогось іпотека цвіла і пахла.
Ніяк не змінилася, тому я дуже скептично дивлюся на цю історію з "масовою іпотекою".
Немасово, для найкращих позичальників, втім, то цілком можливо
Вернулись до того що я і говорив спочатку:
andrijk777 написав:
При ставці в 10%: Банки будуть висувати дуже завишені вимоги до позичальників або видавати тільки своїм з відкатами.
Я відпочатку коментував не це, та й в першому пості ви заявили великими літерами "НІХТО" - то не є правда, бо наразі вже є подібні пропозиції.
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