Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім
Дивися повний текст Зарплата лікарів в Україні має бути від 20-25 тисяч гривень.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:34
Зарплата лікарів в Україні має бути від 20-25 тисяч гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата лікарів в Україні має бути від 20-25 тисяч гривень.
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:07
Шутник.
Пока её введут уже некому будет платить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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