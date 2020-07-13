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Зарплата лікарів в Україні має
бути від 20-25 тисяч гривень

Зарплата лікарів в Україні має бути від 20-25 тисяч гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:34

Зарплата лікарів в Україні має бути від 20-25 тисяч гривень

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім

Дивися повний текст Зарплата лікарів в Україні має бути від 20-25 тисяч гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:07

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім

Дивися повний текст Зарплата лікарів в Україні має бути від 20-25 тисяч гривень.

Шутник.
Пока её введут уже некому будет платить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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