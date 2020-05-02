Співзасновник Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма скоротив свою частку в компанії за минулий рік до 4,8% з 6,4%, продавши акцій на $9,6 млрд.
Дивися повний текст Джек Ма скоротив свою частку в Alibaba, продавши акцій на майже $10 млрд.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:03
Джек Ма скоротив свою частку в Alibaba, продавши акцій...
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Дивися повний текст Джек Ма скоротив свою частку в Alibaba, продавши акцій на майже $10 млрд.
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