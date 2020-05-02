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Джек Ма скоротив свою частку
в Alibaba, продавши акцій...

Джек Ма скоротив свою частку в Alibaba, продавши акцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:03

Джек Ма скоротив свою частку в Alibaba, продавши акцій...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма скоротив свою частку в компанії за минулий рік до 4,8% з 6,4%, продавши акцій на $9,6 млрд.

Дивися повний текст Джек Ма скоротив свою частку в Alibaba, продавши акцій на майже $10 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:04

Вважає що ціна на його акції вже на піку?
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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