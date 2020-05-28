Трансляція аукціону йде онлайн на YouTube-каналі Фонду держмайна.
Дивися повний текст Аукціон з продажу готелю \"Дніпро\": найвища ставка вже перевищує стартову ціну в 10 разів.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:58
Аукціон з продажу готелю "Дніпро": найвища ставка вже...
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Дивися повний текст Аукціон з продажу готелю \"Дніпро\": найвища ставка вже перевищує стартову ціну в 10 разів.
Додано: Сер 15 лип, 2020 16:58
И к гадалке не ходи , 100 номеров выроют под землёй и сделают отель-бордель для лицензии, а сверху возведут казино Днипро.
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