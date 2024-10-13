Ринок ОВДП
Додано: Нед 07 вер, 2025 10:09
vadymbanker написав:
гривня девальвує на такі позначки і навіть більше, десь до максимуму 55.
тут в колеги думки-прогноз на 70.... (екстрем - поза сотку..)
viewtopic.php?p=5887857#p5887857
greenozon
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:25
greenozon написав:
гривня девальвує на такі позначки і навіть більше, десь до максимуму 55.
тут в колеги думки-прогноз на 70.... (екстрем - поза сотку..)
viewtopic.php?p=5887857#p5887857
чергова маячня від Соміка, чому? тому що офіційні данні по імпорту (тим більше зброї) це державна таємниця (і реальні ціфри невідомі навіть генералам НАТО, те що Оресту і Somilitaku)
у разі припинення фінансової допомоги запасу міцності вистачить на 4-5 місяців (і не факт, що останній млрд звр буде витрачений виплати військовим чи бюджетникам)
тому це варіант взагалі неприйнятний
вже описував логіку курсоутворення НБУ -вона корелюється з мінфіном
-немає значного експорту(вражаю немає у 2025), імпорт переважає у 2,2-2,5разів експорт -курс має буде стабільним (навіть гривню на 1-2% укріплять, що і сталося з початку серпня)
на 2026р допомога узгоджена, тобто стабільність курсу на 8-12 місяців без питання
prodigy
Хтось купляв ОВДП, крім ІКУ,Бонда,Сенс та Кінто? Де є вигідні умови?
tarasum
Додано: Пон 08 вер, 2025 11:47
tarasum написав:
Хтось купляв ОВДП, крім ІКУ,Бонда,Сенс та Кінто? Де є вигідні умови?
Приват подивіться - є позиції дешевше Сенса, а є і дорожче
Додано: Сер 10 вер, 2025 11:27
Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:48
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Колеги, виплати на Е-підтримку банків, які не мають Дії картки, приходять без проблем? У кого вже є досвід, поділіться, будь ласка.
сьогодні ж перша виплата після зміни - скоро підуть платежі по лазурному
gonzo
Додано: Сер 10 вер, 2025 13:03
tarasum написав:
Хтось купляв ОВДП, крім ІКУ,Бонда,Сенс та Кінто? Де є вигідні умови?
https://uainvest.com.ua/ukrbonds
сенс на жаль відвалився
причина невідома
greenozon
