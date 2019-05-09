Професиональная разработка Бизнес-плана для банка.Программа

Государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» введена по инициативе Президента Украины и Премьер-министра Украины с целью упрощения доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию.
- Консультация по подготовке документов и стратегии получения кредита
- Юридическое сопровождение, подготовка необходимых документов и договоров
- Проверка в Бюро кредитных историй и Кредитном реестре НБУ
- Експертная оценка имущества и основных фондов предприятия(обеспечение кредита)
- Разработка бизнес-плана для банка (реализация инвестиционного проекта)
- Подготовка документов, подтверждающих опыт в области реализации проекта, на который нужен кредит
- Сопровождение клиента до получения кредита
098-106-47-13, Владимир