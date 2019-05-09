RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Професиональная разработка
Бизнес-плана для банка.Программа

Професиональная разработка Бизнес-плана для банка.Программа

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:42

Професиональная разработка Бизнес-плана для банка.Программа

Государственная кредитная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» введена по инициативе Президента Украины и Премьер-министра Украины с целью упрощения доступа микро и малого бизнеса к банковскому кредитованию.

- Консультация по подготовке документов и стратегии получения кредита
- Юридическое сопровождение, подготовка необходимых документов и договоров
- Проверка в Бюро кредитных историй и Кредитном реестре НБУ
- Експертная оценка имущества и основных фондов предприятия(обеспечение кредита)
- Разработка бизнес-плана для банка (реализация инвестиционного проекта)
- Подготовка документов, подтверждающих опыт в области реализации проекта, на который нужен кредит
- Сопровождение клиента до получения кредита

098-106-47-13, Владимир
SIG
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подготовка бизнес - проектов к привлечению инвестиций
bfmgroup » Чет 09 тра, 2019 15:18
0 20497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 тра, 2019 15:18
bfmgroup
Аутсорс: бизнес планирование, фин модели, кифы
oksana2504 » Сер 20 бер, 2019 17:42
0 20272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 бер, 2019 17:42
oksana2504
Напишу бизнес-план для Вашего проекта
KaznacheyZZZ » Сер 15 лют, 2017 00:30
0 12622
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2017 00:30
KaznacheyZZZ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18397)
17.07.2020 07:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.