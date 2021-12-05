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Опитування по сервісам для інвестицій
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 10:13

Опитування по сервісам для інвестицій

Доброго дня. Мене звати Таня і в рамках навчального курсу для Веб-дизайнерів, мені потрібно створити карточки для UX дослідження.
Суть дослідження - зрозуміти якими сервісами користуються інвестори. Виявити недоліки сервісів та цілі користувачів.
Прошу пройти коротке опитування.

https://forms.gle/ZD8AQmTnKDMSKYXU6
tanyatereschenko10
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