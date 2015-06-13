Невеликий стартап Superstrata представив легкий електровелосипед з вуглецевого волокна, надрукований за допомогою 3D-принтера.
Дивися повний текст Представлено перший у світі надрукований на 3D-принтері електровелосипед (фото, відео).
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Додано: Вів 21 лип, 2020 15:51
Представлено перший у світі надрукований на 3D-принтері...
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Дивися повний текст Представлено перший у світі надрукований на 3D-принтері електровелосипед (фото, відео).
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