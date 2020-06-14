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Фонд гарантування продав власність «Дельта Банку» на 14...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав пул активів «Дельта Банку» на суму 14,3 млрд грн лише за 30,6 млн грн компанії «ФК» Інвестохіллс Веста» Андрія Волкова з «Альфа-Банку».
Дивися повний текст Фонд гарантування продав власність «Дельта Банку» на 14 млрд грн лише за 30 мільйонів
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R2
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:04
А не можна було повернути, залишити в державній власності наприклад 7 гектарів землі, якщо потенційна вартість продажу її дуже низька?
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shlyocuk
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:15
Бони и Клайд - это вмести с банкирами дельты обкурились нбу и сбу?
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l4567
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Додано: Сер 22 лип, 2020 23:29
l4567 написав:
Бони и Клайд - это вмести с банкирами дельты обкурились нбу и сбу?
Они не обкурились. Они ох...ели.
14,3 млрд грн за 30,6 млн еще и бывшим владельцам банка.
С дисконтом 99,8%.
Следующий уровень - после банкротства банка приходить к вкладчикам домой и требовать все наличные деньги.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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