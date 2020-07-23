Finance.ua: Бізнес під час карантину

Як витрачати менше, заробляти більше і управляти віддалено?
Україна, як і весь світ, переживає наслідки коронакризи. Сьогодні непросто всім – особливо бізнесу. Але кожна компанія дивиться на ситуацію по-різному. Якщо для одних криза – лише потрясіння, то для інших – можливості. Адже саме зараз ідеальний час для того, щоб зробити бізнес більш ефективним: налагодити процеси, скоротити час реалізації проєктів, знизити їх вартість, перевести співробітників на дистанційну роботу і при цьому підвищити їх продуктивність. Є перевірений інструмент, який може зробити це просто, швидко і безболісно – Workseсtion. Його вже успішно використовують понад 1300 компаній з України та країн СНД. Що ж таке Workseсtion, і чим він хороший?
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