Про це посол України в США Володимир Єльченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол України в США.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:18
Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол України в США.
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:18
Хочуть застосувати цей вид санкції, поки є зміст, бо потім Європа грозилась, що свою альтернативу зробить і вже не буде такого ефекту.
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:50
не будет никакого отключения...
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