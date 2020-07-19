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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:29
Re: Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...
Скоро! (тм)
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:32
Re: Росію можуть відключити від системи SWIFT - посол...
Ну может посол давит патриотизм,но отключат вряд ли..Раша учавствует финансами в мировых процессах,поставляет немерянное количество ресурсов.Это что оборвать все эти питательные цепи для граждан разных стран..?
Но посолу зачет.
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