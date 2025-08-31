Згідно з дослідженням, проведеним Which? Travel, Краків п’ятий рік поспіль визнається найкращим містом для відпочинку в Європі.
ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:21
Пропонуємо до обговорення:
Додано: Суб 13 вер, 2025 20:48
Re: ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи
Але в статті крім Кракова ні слова про інших 4 ))
Europe's five best city breaks:
Krakow, Poland
Venice, Italy
Valencia, Spain
Vienna, Austria
Istanbul, Turkey
