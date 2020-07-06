RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді планують підвищити
зарплати бюджетникам

В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:20

В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам

Пропонуємо до обговорення:
Планується, що мінімальна зарплата і ставка бюджетників зростуть на 37,6%.

Дивися повний текст В уряді планують підвищити зарплати бюджетникам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89516
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:20

Обещать не значит жениться.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9960
З нами з: 03.11.08
Подякував: 764 раз.
Подякували: 2181 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mary4 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді побачили проблему: в школах працює велика... 1, 2, 3
R2 » Пон 27 лип, 2020 08:59
24 1921
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 16:21
uzlovsasa67
Якими повинні бути зарплати керівників (опитування) 1, 2
R2 » П'ят 24 лип, 2020 00:14
15 1068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 22:35
mopsuamopslubar
Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх... 1, 2
R2 » Пон 06 лип, 2020 10:47
14 833
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 20:56
silversmmak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88095)
28.07.2020 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.