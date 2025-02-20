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На ремонт шляхопроводу на
столичних Осокорках планують...

На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 21:22

На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують...

Пропонуємо до обговорення:
Оголошено тендер на проведення робіт із капітального ремонту шляхопроводу біля ст. м. «Осокорки» на просп. Миколи Бажана. Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор».

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На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують витратити майже 665 млн гривень
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 21:22

Не слабо так Кличко ремонтик замовив але впевнений, що і тут перевитрата буде на кілька сот мільйонів, як завжди.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:16

на вулиці ВІЙНА !!!!! да візміться за РОЗУМ !!!!!
afonia2015
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 12:55

Скільки можна дронів накупити?
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