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Finance.ua: 6 причин перевести
свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:54

Finance.ua: 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в...

Пропонуємо до обговорення:
И как это сделать
Меня зовут Андрей. Я – редактор портала Finance.ua и вот уже пару лет как являюсь физическим лицом-предпринимателем. Как и у всех ФОП-ов, у меня должен быть свой счет в банке. Недавно я открыл его в monobank. В этой статье я расскажу о деталях этого процесса, а также о том, что меня подтолкнуло к тому, чтобы сменить обслуживающий банк.

Дивися повний текст 6 причин перевести свой счёт ФЛП (ФОП) в monobank
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:36

Всё классно! Почти готов перейти с Привата на Моно. Но у Привата есть функция сдачи отчётности в налоговую. Выбираешь вид отчёта, вписываешь пару цифр, подписываешь ЕЦП и вуаля-отчёт сдан. Вся информация о ФОПе подтягивается сама. Моно сделал такую функцию?
DONALD
 
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