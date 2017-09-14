Додано: Чет 02 жов, 2025 02:46

Hotab написав: .........

ШІ каже про знецінення долара (зниження його купівельної спроможності ) з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази.

А враження, що «і 300 вже мало, щоб жити як тоді на 100» пояснюється саме зміною структури споживання.

Ті речі, які тоді були «лакшері» і про них пересічний не мріяв, зараз це базові і він на них витрачається.

Повторю, у меня лично не изменилась потребительская корзина. Практически всё, что у меня есть, у меня было и в 1997. Слово "практически" - так, на всякий случай, вдруг я что-то забыл.Разница только в том, что, к примеру, за те же 150 долл. я сегодня покупаю значительно более мощный телефон, чем в 1997 (с цветным и намного бОльшим экраном, с большей памятью и т.д.). Тоже самое с компом. Очень серьёзные изменения произошли по сравнению с советскими временами. Да, в 1997 мобильные были далеко не у всех. И компы тоже. Сегодня это обычная составляющая потребительской корзины. Но если не гоняться за флагманами и не стараться менять их каждый год, то это совсем небольшие расходы.ШІ каже про знецінення долара з 1995 до сьогодні в 2-2.2 рази. Наверное, так и есть.в связи с тем, что мы довольно быстро приближаемся к мировым ценам. На всё. В т.ч. и на продукты питания. И в зарплатах мы ориентируемся на "мировые стандарты". Зарплата 500 долл. в 1997 была фантастикой. Поср. зарплата составляла 76,86 долл. До 111,02 долл. она дошла только 2004. Сегодня вы найдёте кого-то с такой зарплатой? Так это была. Проживёте вы сегодня за такие деньги? Сегодня это нищенский уровень. И не потому, что мы стали так богато жить. Будивельник когда-то об этом писал совершенно правильно.Это, конечно, утрировано, но всё же.